يُظهر الفيديو إنقاذ طاقم خفر السواحل الأمريكي لرجل عُثر عليه متشبثًا بمبرد.



وقع المشهد الدرامي على بعد حوالي 30 ميلاً من لونغبوت كي فلوريدا، بعد أكثر من 12 ساعة من وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة في مكان قريب.



أبلغ مالك القارب خفر السواحل بعد ظهر الأربعاء أن قبطانه خرج لإجراء إصلاحات في الصباح الباكر على القارب، ولكنه لم يعد.



تمكن خفر السواحل الأمريكي من إجراء اتصال لاسلكي مع القبطان، الذي أبلغ عن تعطل الدفة أثناء عودته إلى الميناء.



مع اقتراب إعصار ميلتون، أمر خفر السواحل القبطان بارتداء سترة نجاة والبقاء في السفينة مع جهاز الإرشاد اللاسلكي لتحديد المواقع في حالات الطوارئ.



فقد المراقبون الاتصال في حوالي الساعة 6:45 مساء الأربعاء.



وبعد إرسال فريق بحث في الساعة 5:30 صباح الخميس، رصد خفر السواحل القبطان وأنقذه بعد قرابة 8 ساعات. تم نقله جواً إلى مستشفى تامبا العام.



وفقًا للملازم أول دانا جريت، رئيس مركز القيادة في سانت بطرسبرغ، نجا البحار من رياح تتراوح سرعتها ربما بين 75 و90 ميلًا في الساعة وأمواج تراوح ارتفاعها بين 20 و25 قدمًا ليلًا.



وأضاف أن الرجل نجا بفضل سترة النجاة التي كان يرتديها وجهاز جهاز الإرشاد اللاسلكي لتحديد المواقع في حالات الطوارئ والمبرد.



ووفقًا للملازم، فقد نجا هذا الرجل في سيناريو كابوسي حتى بالنسبة لأكثر البحارة خبرة.



