مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ضعوا في اعتباركم أن هذه ليست سوى واحدة من ثلاث ساحات في العالم حيث يحاول اللاعبون الإقليميون أو العالميون قلب النظام الدولي. ففي أوروبا، تستمر الحرب في الاشتعال، وفي آسيا، تعمل ديناميكية جديدة خطيرة. إنهما يحددان معًا الفترة الأكثر خطورة على المستوى الدولي منذ نهاية الحرب الباردة.

في الشرق الأوسط، تتجذر التوترات الحالية في صراع بين إيران وحلفاء أمريكا، إسرائيل وبعض دول الخليج. استخدمت إيران، باعتبارها قوة ضعيفة نسبيًا، وسائل غير متكافئة من خلال سلسلة من الميليشيات المتحالفة معها، حزب الله والحوثيين وحماس والجماعات في العراق وسوريا التي دعمتهم وزودتهم لسنوات. حتى قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، كانت هذه المجموعات تواصل سلسلة ثابتة من الهجمات الصغيرة على إسرائيل - وفي بعض الأحيان دول الخليج. كان تأثير هذا الضغط حقيقيًا، حيث أبقت إسرائيل ودول الخليج في حالة تأهب - والمنطقة على حافة الهاوية. منذ السابع من أكتوبر، جعلت التوترات التجارة الطبيعية أكثر صعوبة. تم تحويل حوالي 70% من حركة السفن من منطقة البحر الأحمر اعتبارًا من يونيو، وأوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل في الوقت الحالي. "طيران الإمارات"، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، ألغت مؤخرًا بعض الرحلات الجوية إلى إيران والعراق. إن أي هجوم حوثي آخر على منشآت النفط السعودية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

إذا كان النظام الحالي في الشرق الأوسط تحت الضغط، فإن الحال كذلك في أوروبا أيضًا. غزو روسيا لأوكرانيا هو حرب عدوانية تقليدية، باستخدام الوسائل التي تتمتع روسيا بها بكثرة، القوة العسكرية التقليدية. ولكنها أيضًا محاولة لقلب نظام الأمن الأوروبي الذي يقوده الغرب والذي تدعمه وتهيمن عليه الولايات المتحدة. إذا نجحت روسيا في عدوانها، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تآكل كبير في بنية الاستقرار بأكملها في أوروبا التي أُنشئت بعد عام 1945 وتوسعت بعد عام 1989. سيضغط بوتين من أجل استيعاب طموحات روسيا الإمبراطورية في أماكن مثل جورجيا ومولدوفا، وربما دول البلطيق وحتى بولندا. في آسيا، نواجه أيضًا تهديدًا متزايدًا مر دون أن يلاحظه أحد إلى حد ما. روبرت مانينغ، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم، كتب هذه الكلمات في مجلة "السياسة الخارجية": "لقد عملت على المشكلة النووية الكورية داخل وخارج الحكومة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويبدو أن شبه الجزيرة الكورية أصبحت أكثر خطورة وتقلبًا من أي وقت مضى منذ عام 1950".

منذ فشل القمة بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون، تبنى الأخير سياسة عدوانية أكبر. في عام 2021، أعلن كيم عن توسع كبير وتحديث لترسانته النووية. في يناير، كما يشير مانينغ، أعلن عن نهاية هدف عمره 70 عامًا لبلده، إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، والذي كان يفرض دائمًا بعض القيود على الإجراءات العسكرية المحتملة لكوريا الشمالية. الآن - بعد أن صنف كيم كوريا الجنوبية باعتبارها العدو الرئيسي، وأمر بتدمير قوس إعادة التوحيد الذي بناه والده، وأغلق الوكالات التي خططت لإعادة التوحيد - قد يشير هذا إلى استعداد أكبر للمجازفة بالحرب.

في آسيا، على نطاق أوسع، كانت الصين تمارس ضغوطًا، اقتصادية في الغالب، ولكن أيضًا عسكرية، لمنافسة أو حتى استبدال أمريكا كالقوة المهيمنة في تلك المنطقة. بالطبع، تكون هذه التوترات أعظم حول تايوان ولكنها موجودة في العديد من النقاط الساخنة من الفلبين إلى بحر الصين الجنوبي. إذا لم يكن كل هذا مزعجًا بما فيه الكفاية، فهناك الآن مؤشرات متزايدة على أن محور القوى التعديلية هذا ينسق ويساعد بعضه البعض. تشير “ذا إيكونوميست” إلى أن هذه الرباعية من الفوضى تتبادل الإمدادات والأسلحة بنشاط، والأهم من ذلك، المعلومات. تزود إيران وكوريا الشمالية روسيا بالطائرات بدون طيار، بينما تتقاسم روسيا المعلومات مع طهران حول كيفية تشويش الطائرات بدون طيار وتعطيل أنظمة تحديد المواقع العالمية. إنها ترسل الأسلحة العسكرية الغربية التي تم الاستيلاء عليها إلى طهران حتى تتمكن من تحليل المعدات. تقدر الحكومة الأمريكية أن 90% من واردات روسيا من الإلكترونيات الدقيقة و70% من أدواتها الآلية تأتي الآن من الصين. الكثير من هذه الأجهزة ذات استخدام مزدوج، مما يعني أنه يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة. يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يحاولوا إحباط هذه الجهود بالتنسيق، ولكن هذا يتطلب منهم أن يكونوا موحدين في سياساتهم. وقبل كل شيء، يتعين عليهم أن يحاولوا إثارة خلافات بين هذه البلدان التي تمتلك تاريخا طويلا من الشك والتوتر فيما بينها.

إن الصين على وجه الخصوص تختلف إلى حد ما عن الدول الثلاث الأخرى، حيث تسعى هذه الأنظمة "المارقة" بنشاط إلى تأجيج عدم الاستقرار إلى حد كبير، لأنها لا تخسر الكثير من الفوضى. الصين، من ناحية أخرى، تستفيد بشكل كبير من التجارة الاقتصادية والترابط المتبادل. لقد صعدت إلى السلطة بفضل العولمة والسلام الذي يضمنه النظام الدولي الحالي. المساعدات التي تقدمها الصين لروسيا تظهر أن بكين مستعدة لزعزعة استقرار النظام العالمي، ولكن ليس بالضرورة قلبه رأساً على عقب.

في المرة الأخيرة التي واجهت فيها الولايات المتحدة تحالفاً من القوى المعادية أثناء الحرب الباردة، نجحت في زرع الفتنة داخل العالم الشيوعي، والحفاظ على علاقات جيدة مع دول مثل يوغوسلافيا ورومانيا، والأهم من ذلك، أنها نجحت في فصل الصين عن الاتحاد السوفييتي. ولكن في واشنطن التي ترى العالم اليوم باللونين الأبيض والأسود، هناك تساؤلات عما إذا كنا نمتلك المهارة الدبلوماسية والذكاء اللازمين لمتابعة استراتيجية معقدة مثل هذه.