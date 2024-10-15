شاهد.. كوريا الشمالية تنسف طريقين رئيسيين يربطانها بجارتها الجنوبية

قالت السلطات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طريقين رئيسيين متصلين بالجزء الجنوبي من شبه الجزيرة، الثلاثاء، وذلك بعد أن حذرت بيونغ يانغ من أنها ستتخذ خطوات لقطع أراضيها عن الجنوب تمامًا.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن أجزاء من خط جيونجوي على الساحل الغربي وخط دونجهاي على الساحل الشرقي، وهما طريقان رئيسيان وروابط سكك حديدية بين الشمال والجنوب، دمرت بواسطة متفجرات في حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لكوريا.

ومن الناحية العملية، لا يشكل تدمير الطريقين أي فارق كبير - فما زالت الكوريتان مقسمتين بواحدة من أكثر الحدود تحصيناً في العالم، ولم تكن الطرق قيد الاستخدام لسنوات. ولكن رمزية هذا الأمر تأتي في وقت يتسم بالخطاب الناري بشكل خاص بين الزعيمين الكوريين.