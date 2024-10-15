أخذ حدث كان من المفترض أن يكون جلسة حوارية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بنسلفانيا منحًا مختلفًا، بعد أن أنهى ترامب الحدث بتشغيل قائمة أغانيه والرقص أمام الحشود.

وكان من المفترض أن يكون الحدث الانتخابي في أوكس ببنسلفانيا جلسة حوارية تدريها حاكمة داكوتا الجنوبية، كريستي نوم، لكنها تعطلت بسبب اثنين من الحضور احتاجا لرعاية طبية للأسف بعد بضعة أسئلة.

في تلك اللحظة، قرر الرئيس السابق اتخاذ اتجاه مختلف وكشف عن قائمة موسيقية.

بعدها رقص وتمايل الرئيس الأمريكي السابق مدة 30 دقيقة على المنصة على وقع الأغاني، وقال مراسل CNN في الفعالية إنه كان هناك التباس بشأن ما كان يحدث عندما كان ترامب هناك.