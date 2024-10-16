تحدث الصحفي المخضرم بوب وودوارد مع مذيع CNN، أندرسون كوبر، عن كتابه الأخير "الحرب" وما قاله الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأجرى وودوارد مقابلة عام 2023 مع الجنرال المتقاعد ميلي، الذي عينه ترامب في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وأشار الصحفي في كتاب "الحرب" إلى أن الجنرال ميلي أخبره عن ترامب "إنه الشخص الأكثر خطورة على الإطلاق. كانت لدي شكوك عندما تحدثت إليك عن تدهوره العقلي وما إلى ذلك، لكنني أدركت الآن أنه فاشي تمامًا. إنه الشخص الأكثر خطورة على هذا البلد".

وعلق وودوارد على تصريحات الجنرال ميلي بالقول: "لقد شعرت بالدهشة، لأن ميلي كرئيس هيئة الأركان المشتركة، إنه شخص محترم للغاية وشخص لديه سجل كقائد عسكري، أن يقول ذلك عن ترامب... الأمر لا يتعلق بكونه يشكّل مشكلة أو أنه لا يمكننا الوثوق به، ولكن أن يصل إلى حد القول "إنه (ترامب) يشكل خطرًا على البلاد، وإنه الشخص الأكثر خطورة الذي أعرفه"، يبدو الأمر وكأنه مهمة موكلة لي، كصحفي وكمراسل، أن علينا القيام بأمر ما حيال ذلك.