تستخدم الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، GUR، طائرات بدون طيار بعيدة المدى لضرب أهداف على بعد أكثر من ألف ميل، داخل الأراضي الروسية.

كانت GUR مسؤولة عن مئات المهام طويلة المدى في روسيا كما يقولون، بما في ذلك هذا الهجوم الذي وقع في سبتمبر على مستودع ذخيرة بين موسكو وسان بطرسبرغ، والذي تسبب في انفجارات هائلة يمكن رؤيتها على بعد أميال. يعتقد الأوكرانيون أنهم ضربوا مئات الصواريخ والمتفجرات.

وفي يوليو، ضربوا مصفاة نفط على ساحل البحر الأسود في روسيا، مما تسبب في حريق كبير هناك.

وتقول GUR أن وحدات الطائرات بدون طيار هذه مسؤولة عن حوالي ثلث الضربات الناجحة في عمق الأراضي الروسية.

حصل مراسل CNN، فريد بلايتجن، على وصول حصري غير مسبوق إلى هذه الوحدة، وألقى نظرة على عمليات التحضير وتنفيذ المهمات من قبل GUR، التي استهدفت ما يعتقدون أنه مخزن للأسلحة التي سلمتها إيران بمستودع في جنوب غرب روسيا.