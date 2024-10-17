"العام المقبل قد يكون مُلحّاً لبوتين".. ما القصة؟

تحدثت نائب الأمين العام السابقة لحلف شمال الأطلسي، روز جوتيمولر، مع مذيعة CNN، بيانا جولودريغا، عن خطة النصر التي وضعها الرئيس زيلينسكي لأوكرانيا، والاقتصاد الروسي المتعثر.

وقالت جوتيمولر إن بوتين "يحتفظ بأوراقه قريبة من صدره. إنه لن يتنازل عن موقفه الأساسي أيضًا والذي يتلخص في أن الأقاليم الأربعة في أوكرانيا وشرق دونباس وشبه جزيرة القرم أصبحت الآن جزءًا من روسيا. لذا فهو لن يتنازل عن هذا الأمر في وقت مبكر أيضًا".

وأضافت: "لكنك محقة تمامًا، بأنه في وضع حرج اقتصاديًا. فالخبراء الاقتصاديون في الغرب واضحون تمامًا، بأن عام 2025 هو عام مهم بالنسبة لروسيا، لأن التضخم يتصاعد".

وتابعت بالقول: "لقد أجبر (بوتين) الاقتصاد على التحول إلى وضع دفاعي. لكن هذا يعني أن كل شيء مكرس لإنتاج أنظمة الأسلحة، بشكل فعال للغاية بالتأكيد. ولكن في الوقت نفسه، فإنه يواجه اقتصادًا بدأ يتعثر. لذا فإن عام 2025 قد يكون عامًا مُلحّاً بالنسبة له أيضًا لإنجاز شيء ما على طاولة المفاوضات".