وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقادات لنائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وتحدث بشكل فكاهي عن بعض مشاكله القانونية، مما أثار بعض الضحك من الحضور في حفل عشاء آل سميث الخيري.

وكانت هاريس قد قررت الشهر الماضي عدم حضور حفل جمع التبرعات الكاثوليكي الشهير، والذي كان يتضمن تقليديًا انتقادات خفيفة من قبل المرشحين الرئاسيين للحزبين في سنوات الانتخابات الرئاسية.

وانتقد ترامب هاريس لتفويتها الفعالية وبعثها رسالة مصورة بدلًا من ذلك، ووصف غيابها بأنه "غير محترم"، قائلًا: "وصفوني بالغريب ووصفوا جي دي بالغريب، نحن أشخاص صلبون. يصفنا هذا الرجل بالغريبين، لكن من الغريب أن المرشحة الديمقراطية ليست هنا معنا اليوم".

كما قدم الرئيس السابق خطابًا مليئًا بالدعابات، وهاجم الديمقراطيين بمن فيهم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي كان يجلس بجوار المنصة.

مزح ترامب أيضًا بشأن مشاكله القانونية، قائلًا: "من دواعي سروري أن أكون معكم هذه الليلة، سرور رائع. وفي هذه الأيام، فإن التواجد بأي مكان في نيويورك دون استدعاء للمثول أمام المحكمة من دواعي سروري حقًا".