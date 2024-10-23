أدى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، والذي قدّم مغني الراب إيمينيم خلال تجمع جماهيري في ديترويت بولاية ميشيغان، بشكل مختصر الكلمات الافتتاحية لأغنية "Lose Yourself".

حيث قال أوباما أمام الحشود: "لقد شاركت في العديد من التجمعات. لذا، فأنا لا أشعر بالتوتر عادة، ولكنني أشعر وكأنني أتبع أسلوب إمينيم. والآن، لاحظت أن راحة يدي تتعرقان. ركبتاي ضعيفتان، وذراعاي ثقيلتان. لقد تقيأت بالفعل على سترتي. يا أمي، أنا متوتر. ولكن على السطح، أبدو هادئًا ومستعدًا لإسقاط القنابل، لكنني أستمر في النسيان"، وسط هتافات الحاضرين.