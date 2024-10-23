يقدم هاري إنتن، كبير مراسلي البيانات في CNN، تحليلاً لأحدث استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية وبيانات تسجيل الناخبين، حيث يدرس العدد المنخفض بشكل مفاجئ من الناخبين غير الحاسمين الذين لا يزالون قادرين على قلب الانتخابات لصالح كامالا هاريس أو دونالد ترامب.

حيث أن قرابة 3% فقط من الناخبين غير متأكدين من الشخص الذي يريدون التصويت له في هذه الانتخابات، وهذا أقل بكثير من النسبة التي رأيناها في مراحل مماثلة في عامي 2020 و2016.

سبب ذلك لا يعود إلى عدم تأكد الناخبين من الشخص الذي سيصوتون له فحسب، فهناك جزء من الناخبين غير متأكدين مما إذا كانوا سيشاركون أساسًا.