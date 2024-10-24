ردت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على سؤال حول ما ستفعله لمنع المزيد من الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين خلال ندوة رئاسية لشبكة CNN بولاية بنسلفانيا المتأرجحة.

وطرحت سيدة من بين الحضور السؤال الآتي: "كرئيسة، ماذا ستفعلين لضمان عدم مقتل فلسطيني آخر بسبب قنابل تمولها أموال الضرائب الأمريكية؟".

جاء رد هاريس بالقول: "سوف أقول، وأعتقد أنه متصل بسؤالك، لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. هذا أمر منعدم الضمير".

وتابعت: "نحن الآن في نقطة - مع موت السنوار - أؤمن أن لدينا فرصة لإنهاء هذه الحرب وإعادة الرهائن وجلب الراحة للشعب الفلسطيني والعمل تجاه حل الدولتين حيث تتمتع إسرائيل والفلسطينيين بشكل متساو بالأمن، وللشعب الفلسطيني الكرامة وحق تقرير المصير والأمن الذي يستحقونه بحق"، حسب قولها.