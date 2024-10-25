أغنيتها المرشحة لجائزة جرامي "الحرية" أصبحت بالفعل عنصرًا أساسيًا في مسيرات كامالا هاريس. لكن يوم الجمعة، سترفع نجمة البوب، بيونسيه، الرهان بالظهور على المسرح مع نائب الرئيس الأمريكي في تجمع جماهيري بهيوستن.

وبحسب لي آن كالدويل، وهي مذيعة في واشنطن بوست لايف، فإن "هذا إنجاز ضخم للغاية لكامالا هاريس. إنه يولد الإثارة ويولد الضجة، وهذا ما يريده فريق كامالا هاريس في هذه الأيام الأخيرة".

تزايدت الضجة حول هاريس أيضًا ليلة الخميس، مع ظهور نجم الروك بروس سبرينغستين، والذي صعد على المسرح مع نائب الرئيس والرئيس الأسبق باراك أوباما بتجمع جماهيري في أتلانتا. قالت هاريس إنها تشرفت بذلك.

إن قوة النجومية الهائلة التي تم جلبها إلى سباق 2024 ملموسة. حيث حصلت هاريس على تأييد أيقونة الموسيقى، تايلور سويفت، التي تجلب معها أكثر من 280 مليون متابع على إنستغرام وسجلًا حافلًا بالقدرة على إلهام الشباب للتسجيل للتصويت.

كما حصلت هاريس على تأييد من الموسيقية ليزو، ونجم البوب والآر آند بي، آشر، والممثل جورج كلوني وأوبرا وينفري، التي تحدثت في المؤتمر الوطني الديمقراطي, إضافة إلى دعم مغنية الراب ميغان ذي ستاليون، والتي ظهرت أيضًا مع نائب الرئيس بتجمع جماهيري.

من جانبه، حصل دونالد ترامب على تأييد رفيع المستوى من مالك "إكس" إيلون ماسك، والذي ساهم أيضًا بعشرات الملايين من الدولارات لدعم حملة ترامب.

كما فاز ترامب بتأييد نجم أغاني الروك الريفي كيد روك، والذي قدم عرضًا في المؤتمر الوطني الجمهوري، بجانب تأييد من الممثل دينيس كويد، الذي قام بحملة لصالح ترامب.

حصل ترامب على دعم أيضًا من رموز الرياضات القتالية مثل رئيس UFC، دانا وايت، والمصارع المحترف هالك هوغان.