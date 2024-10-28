قال الرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس إنه كان هدفًا لمحاولة اغتيال الأحد. وأضاف أنه كان متوجهًا إلى محطة إذاعية، حيث يقدم برنامجًا في نهاية الأسبوع، عندما أطلق 4 ضباط ملثمين النار.

وأظهر مقطع فيديو ما يبدو أنها ثقوب ناجمة عن الرصاص في الزجاج الأمامي للسيارة. وقال مورالس إن 14 رصاصة أصابت السيارة.

أصيب سائقه في الرأس والذراع، في حين لم يصب مورالس بأذى.

كان مورالس أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، وقاد البلاد لأكثر من عقد قبل أن يزعم أنه أُجبر على التنحي في انقلاب وفر إلى المكسيك. وعاد إلى بوليفيا في عام 2020.