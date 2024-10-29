استضافت مذيعة CNN، آبي فيليب، عددًا من الضيوف لتسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعض القضايا المتعلقة بها داخليًا ودوليًا.



أثناء اللقاء، وقعت مشادة كلامية واحتد النقاش بين الصحفي الأمريكي مهدي حسن، والمحلل السياسي ريان غيردوسكي.

مع انفعالهما، عبّر مهدي حسن عن دعمه للفلسطينيين، ليرد عليه غيردوسكي بعبارة أثارت غضب وامتعاض من حوله. إليكم فيما يلي جزءًا مما دار بينهما:

مهدي حسن: مشكلتي هي، أنا أفهم الأمر. لا أحد يريد أن يُطلق عليه “نازي”، إنه أمر مثير للجدل للغاية. ولكن إذا كنتم لا تريدون أن يُطلق عليكم صفة النازيين، توقفوا عن قول..



غيردوسكي: لقد تم وصفك بأنك معاد للسامية أكثر من أي شخص آخر على هذه الطاولة.



مهدي حسن: من قبلك.



غيردوسكي:لا، أنا؟ لم أصفك قط بأنك معاد للسامية.



مهدي حسن: أنا مؤيد للفلسطينيين. أنا معتاد على ذلك.



غيردوسكي: حسنًا، أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك. الأمر هو..



مهدي حسن: هل قلت للتو إنه يجب أن أموت؟



غيردوسكي: لا.



مهدي حسن: هل قلت للتو إنه يجب قتلي ببث تلفزيوني مباشر على CNN؟



غيردوسكي: لا، لم أقل ذلك.



إثر النقاش الحاد، حاولت مذيعة CNN السيطرة على الحوار، وأشارت إلى غيردوسكي بأنه تخطى الخطوط الحمراء.



انتقلت مذيعة CNN إلى فاصل قصير، وبعد استئناف بث البرنامج أكدت أن المنصة لا تدعم العبارات العنصرية ووجهت اعتذارًا لمهدي حسن والمشاهدين.



من جانبها، أصدرت CNN بيانًا قالت فيه: "لا مجال للعنصرية أو التعصب في شبكة CNN أو على الهواء مباشرة. نحن نهدف إلى تعزيز المحادثات والنقاشات المدروسة بما في ذلك بين الأشخاص الذين يختلفون مع بعضهم البعض بشدة... لكننا لن نسمح بإهانة الضيوف أو تجاوز حدود اللباقة. لن نرحب بعودة رايان غيردوسكي إلى شبكتنا".