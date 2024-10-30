عثر سائق على صندوق وحقيبة تحتوي على بطاقات اقتراع مبكرة مكتملة على الطريق في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن نسي أحد العمال قفل الجزء الخلفي من شاحنة.

واعتقد السائق في البداية أنها قمامة. وقال إنه أخذ بطاقات الاقتراع إلى مركز للشرطة.

تحقق موظفو الانتخابات من أن الأختام الموجودة على الصندوق والحقيبة كانت "سليمة ولم يتم العبث بأي شيء أو إتلافه".

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