مع تبقي خمسة أيام على الانتخابات الأمريكية، رفع المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب توزيعه مليون دولار كهدايا للناخبين يوميًا، مدعيًا أن ذلك ينتهك قانون ولاية بنسلفانيا.

وقد وقعت بعض المناورات القانونية أثناء الليلة الفائتة من قبل إيلون ماسك وفريقه القانوني والتي تعني على الأرجح أن هذه الجلسة قد تتأخر ولن يضطر إيلون ماسك إلى المثول في قاعة المحكمة اليوم. وقال كوهين إنه: "مع الأخذ في الاعتبار أننا على بعد خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية، كل يوم يمر ويٌسمح به لهذا اليانصيب بالاستمرار هو فوز لإيلون ماسك وبصراحة فوز لدونالد ترامب."

وفي تقرير زاكاري كوهين المزيد من التفاصيل.