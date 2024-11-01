أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت مؤخرًا صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز هواسونغ-19، والذي قيل إنه حقق أطول وقت طيران حتى الآن لصاروخ كوري شمالي، حيث بلغ 86 دقيقة.

وفقًا للسلطات اليابانية، فقد حلق (الصاروخ) لأكثر من ساعة وهبط بالقرب من جزيرة أوكوشيري بالقرب من ساحل اليابان.

لا يمكن تجاهل توقيت حدوث ذلك قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، وبعد تحذيرات من وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية. كما يأتي هذا في الوقت الذي يتدرب فيه الآلاف من القوات الكورية الشمالية في روسيا، على أمل أن يتم إعدادهم للتحرك المحتمل إلى الخطوط الأمامية في حرب موسكو ضد أوكرانيا. ويشير كل هذا إلى الحماية التي يريدها كيم جونغ أون للقوة العسكرية للبلاد.

وفي تقرير مارك ستيوارت مراسل شبكة CNN للشؤون الدولية المزيد من التفاصيل.