يتم مراقبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في إسرائيل عن قرب، ويشير أحد استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أغلبية واضحة من الإسرائيليين يفضلون ترامب على هاريس ليصبح زعيمًا لأهم حليف لإسرائيل.

يُذكر ترامب بسلسلة من التحركات المؤيدة لإسرائيل عندما كان رئيسًا، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان، واتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران.

بينما يُنظر إلى إدارة بايدن، بمن فيهم نائبة الرئيس هاريس، من قبل الكثيرين في إسرائيل على أنها سعت إلى كبح جماح الرد العسكري الصارم لإسرائيل خلال عام منذ هجمات 7 أكتوبر.