يقدم المدير السياسي لشبكة CNN، ديفيد شاليان، تحليلاً للسيناريوهات التي قد تمنح كامالا هاريس ودونالد ترامب 270 صوتًا في المجمع الانتخابي للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ما هو الطريق إلى النصر لكل مرشح؟

ستقول حملة هاريس إن أفضل طريق مباشر لها للحصول على 270 صوتًا انتخابيًا هو من خلال "الجدار الأزرق". إذا فازت في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، فستحصل على 270 صوتًا انتخابيًا وستكون الرئيسة القادمة.

ماذا لو كرر دونالد ترامب انتصاره في عام 2016 في بنسلفانيا؟

سينخفض ​​عدد أصوات هاريس إلى 251 صوتًا وستضطر إلى البحث في "الحزام الشمسي" للعثور على المزيد من الأصوات. بالتأكيد، إذا تمكنت من تحويل كارولينا الشمالية من الأحمر إلى الأزرق هذه المرة، فسيجعلها على مشارف الـ270 صوتًا انتخابيًا، وقد تتصرف نيفادا كما فعلت مع الديمقراطيين في الدورات الأخيرة. هذا من شأنه أن يضع هاريس في المقدمة في هذا السيناريو.

ماذا عن مسار دونالد ترامب؟

المسار الأكثر مباشرة لدونالد ترامب هو التمسك بولاية كارولينا الشمالية. هذه هي الولاية التي فاز بها بأضيق هامش قبل 4 سنوات. في الواقع، إنها الولاية الوحيدة التي فاز بها من بين الولايات المتأرجحة السبع. ولنفترض أنه سيقلب جورجيا لصالح الجمهوريين - التي خسرها على نحو معروف بفارق أقل بقليل من 12 ألف صوت - ولنفترض أنه سيفوز مرة أخرى في بنسلفانيا كما حدث في عام 2016، فسيحصل على 270 صوتًا ولن يحتاج إلى أي من الولايات المتأرجحة الأخرى.

ماذا لو نجحت هاريس في الفوز في بنسلفانيا؟

حتى لو فاز ترامب في نيفادا وأريزونا، فلن يصل إلى 270 صوتًا، بل سيحتاج إلى فوز بولاية واحدة على الأقل من تلك المتبقية مما يسمى بولايات "الجدار الأزرق" مثل ميشيغان. هذا من شأنه أن يحقق له الهدف ليصل إلى المقدمة بـ283 صوتًا انتخابيًا.