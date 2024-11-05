شاهد الفارق بين نبرة هاريس وترامب في آخر يوم لهما بالحملة الانتخابية

بعد قرابة عقد من هيمنة ترامب على السياسة، أجرى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ما قد يكون آخر مسيرة انتخابية له على الإطلاق في غراند رابيدز بميشيغان، وكان خطابه مليئًا بالهجمات على منافسته، كامالا هاريس، وزعيمة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، بجانب الديمقراطيين.

وهاجم ترامب هاريس قائلًا: "كامالا - هذا معروف - إنها شخص بمعدل ذكاء منخفض للغاية. ونحن لا نحتاج إلى شخص بمعدل ذكاء منخفض".

أما بيلوسي فقد هاجمها ترامب بالقول: "نانسي بيلوسي إنسان مجنون ومروع، تغش كثيرًا. إنها شريرة ومريضة ومجنونة وعا…. أوه لا".

على صعيد آخر، أنهت كامالا هاريس حملتها بنبرة مختلفة، واختارت عدم ذكر دونالد ترامب بالاسم في اليوم النهائي.

وقالت هاريس في كلمتها: "من الجيد أن أعود إلى مدينة الحب الأخوي، حيث تم تشكيل أساس ديمقراطيتنا. وهنا في هذه الخطوات الشهيرة، تحية لأولئك الذين يبدأون كـ"الحصان الأسود" ويرتقون إلى النصر".

وأضافت: "لدينا الفرصة في هذه الانتخابات لطي صفحة عقد من السياسة التي كانت مدفوعة بالخوف والانقسام. لقد انتهينا من ذلك. لقد انتهينا. لقد سئمنا منها".

كما أكدت أنه "الليلة، سننهي كما بدأنا. بالتفاؤل. بالطاقة. بالفرح"، حسبما قالت.