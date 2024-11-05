توصل تحقيق لفريق "KFile" في CNN إلى أن نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، تستهدف الناخبين في الولايات المتأرجحة برسائل مختلفة تمامًا عن غزة وإسرائيل، بحسب مكان إقامتك في الولايات المتحدة.

ففي إعلان يستهدف ميشيغان، التي تضم أكبر عدد من السكان العرب في أمريكا، تظهر هاريس بشكل داعم لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي إعلان آخر يستهدف بنسلفانيا، فإن هاريس تظهر فيه وهي تقول "سأدافع دائمًا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وسأعمل دائمًا على ضمان تمتع إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها، لأن شعب إسرائيل يجب ألا يواجه أبدًا مرة أخرى الرعب الذي أحدثته منظمة إرهابية تسمى حماس في 7 أكتوبر".

يناقش كبير محرري فريق "KFile" في CNN، أندرو كوسينسكي، ما توصلوا إليه مع مذيعة CNN، إيرين بورنيت، في هذا التقرير.