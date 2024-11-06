قام دوني أوسوليفان مراسل شؤون التكنولوجيا في شبكة CNN بتفنيد بعض المعلومات المضللة التي تنتشر عبر شبكة الإنترنت في يوم الانتخابات الرئاسية الحالية.

ومن هذه الأمور التي نشرت إليكم بعض المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في يوم الانتخابات هذا، والتي تظهر مقطع فيديو متداول عليه شعار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والتي يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها مزيفة تمامًا.

ويبدو أحد مقاطع الفيديو وكأنه تقرير من شبكة CBS News ويزعم كذبًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبر الناس بالتصويت عن بُعد وعدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع بسبب التهديد الإرهابي. وقد قالت شبكة CBS إن الفيديو مزيف، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الادعاءات الواردة في الفيديو لا تمثل بدقة وضع التهديد الحالي أو سلامة مراكز الاقتراع.

هناك أيضًا مقطع فيديو لناشط محافظ حصد أكثر من مليوني مشاهدة على منصة إكس (تويتر سابقًا). حيث يزعم هذا الفيديو كذبًا أن غير المواطنين في فيلادلفيا يتم إخبارهم بأنه يمكنهم التصويت. وقد قال مفوض المدينة في فيلادلفيا إن الفيديو غير دقيق. ويلعب هذا دورًا في مجموعة أوسع من نظريات المؤامرة حول الأشخاص غير الموثقين الذين يصوتون في هذه الانتخابات. لكن الحقيقة هي أن الأجانب غير قادرين على التصويت في الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، ويقول خبراء الانتخابات إن الحالات التي يحاول فيها الأشخاص غير الحاصلين على وثائق التصويت نادرة للغاية.