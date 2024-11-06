في تحليله لنتائج ليلة الانتخابات، حدد مذيع CNN جيك تابر القضايا الثلاث التي يعتقد أنها أثرت على الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بشكل أكبر.

وقال تابر في تحليله: "أعتقد أن هناك الكثير من الأمريكيين الذين يشاهدون ويحاولون فهم ما حدث الليلة".

وأضاف: "أود أن أمضي لحظة للتفكير في حقيقة أنه إذا نظرت إلى الأسباب التي دفعت الناخبين الذين قرروا هذه الانتخابات إلى التصويت بالطريقة التي فعلوها. لا يرجع ذلك إلى أجزاء من حركة "ماغا" أو تعليقات ترامب في الماضي. الأمر لا يتعلق بتبرئة ترامب من الدعاوى القضائية أو التهم الجنائية أو إجراءات العزل. الأشخاص الذين قرروا هذه الانتخابات، الأشخاص في الولايات المتأرجحة الذين غيروا تصويتهم أو شاركوا لا يحبون البلاد كما هي الآن".

واستطرد قائلًا: "يرجع ذلك أساسًا إلى القضايا الثلاث - سواء أحب الناس ذلك أم لا - خاض دونالد ترامب حملة قائمة على القضايا... كان السبب الرئيسي هو: الاقتصاد والضرب الذي يتعرض له الناس في محطات الوقود ومحلات البقالة والتضخم. بجانب الهجرة، وحقيقة أن هناك أزمة على الحدود بسبب الهجرة. وكانت هذه الأزمة قائمة منذ عدة سنوات. وفي أول عامين من إدارة بايدن، كانوا ينكرون وجودها. وإذا سألهم أي شخص عن الأمر، تصرفوا وكأن الأمر يتعلق بقراءته لنقاط الحديث اليمينية".

ووضح تابر السبب الثالث قائلًا: "يتعلق الأمر أيضًا بسياسة الخارجية والمواقف الدولية. يمكنك أن تنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، وتصدق أو لا تصدق أن ترامب كان له علاقة بالأمر، ولكن من الصحيح أن هناك حروبًا تدور الآن ولم تكن تدور أثناء رئاسته. أنا لا أقول إن هناك ارتباطًا، لكنني أعلم أن هناك أشخاصًا قلقون من أن هذا بيان، أن هذا التصويت لدونالد ترامب هو بيان عدم الإعجاب بهم. ولا أعتقد أن هذا هو ما يجب أن يستخلصه الناس من نتائج الانتخابات".