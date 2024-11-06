ماذا يحدث بعد يوم الانتخابات الأمريكية؟

ماذا يحدث بعد الانتخابات؟ يقوم المسؤولون بفرز الأصوات في الولايات، وفي حين قد تتوقع وكالات الأنباء مثل CNN فائزًا في السباق الرئاسي، فإن هذا لا يعني أن الأمر انتهى، خاصة إذا كانت هناك تحديات قانونية، فقد يستغرق الأمر أسابيع بالفعل.

الآن، يجب التصديق على التصويت بحلول 11 ديسمبر، وهنا يأتي دور المجمع الانتخابي.

قد تتذكرون أنه يتم التصويت بالفعل للناخبين، وفي 17 ديسمبر، يجتمع هؤلاء الناخبون ويدلون بأصواتهم ثم يرسلونها إلى واشنطن.

وإذا كنتم تتساءلون لماذا لا يدلي الناخبون بأصوات مغايرة؟ اتضح أنه في أغلب الولايات، توجد قوانين تلزمهم بالقرارات التي اتخذها ناخبوهم، ولا يمكنهم في الواقع اختيار ما يريدونه.

ثم في يناير، بعد أيام قليلة من أداء أعضاء الكونغرس الجدد اليمين،تُقرأ هذه الأصوات ويتم فرزها أمام مجلسي النواب والشيوخ الجديدين.

وبعد كل هذا، في 20 يناير 2025، يؤدي الرئيس الجديد ونائبه اليمين لبدء فترة ولايتهما التي تستمر 4 سنوات.