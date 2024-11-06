بحث مذيع شبكة CNN جون بيرمان مع هاري إنتن محلل الشؤون السياسية في الشبكة كيف أن دونالد ترامب استطاع الحصول على قدر كبير من أصوات الديمقراطيين في الولايات الحاسمة التي لم ينل فيها سابقًا إلا الدعم البسيط من الأصوات.

قال المحلل السياسي إن كامالا هاريس فازت بسهولة بين الناخبين السود في ولاية كارولينا الشمالية، ولكن مع ملاحظة أن ترامب حصل على نسبة 12% من الناخبين السود وهو ضعف ما حصل عليه قبل أربع سنوات في نفس الولاية حيث كانت النسبة 7% فقط وقتها.

وبالنظر إلى دونالد ترامب هذا الذي حصل على 21% بين الرجال السود. قبل أربع سنوات، كان أقل من 10%. كان في خانة الآحاد. انتقل الرجال السود بأعداد كبيرة إلى دونالد ترامب في ولاية كارولينا الشمالية.. وهو الأمر الذي اعتقدت حملة دونالد ترامب بالطبع أنها قادرة على القيام به في جميع أنحاء البلاد، وهو ما حدث بالتأكيد في ولاية كارولينا الشمالية.

وكان دونالد ترامب قادرًا على تقليص الهامش تمامًا كما فعل مع الناخبين اللاتينيين على مستوى البلاد، حيث دخل مجتمعات أصحاب البشرة الملونة وفاز بقدر كبير من الدعم منهم.