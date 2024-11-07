قال المحلل السياسي في CNN، أستيد هيرندون، إن الديمقراطيين ارتكبوا "خطأً كبيرًا" عندما اعتقدوا أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، غير قابل للانتخاب بسبب قضاياه القانونية وخطابه.

وقال هيرندون إنه كان "هناك أيضًا ما يشبه الخطيئة الفريدة هنا، والتي أعتقد أنها كانت الاستخفاف بدونالد ترامب أو افتراض أنه سيُنظر إليه على أنه غير قابل للانتخاب بطبيعته، بسبب المشاكل القانونية وبسبب السادس من يناير".

وأضاف: "عندما تتحدث إلى الديمقراطيين، وخاصة في الفترة التي أعقبت الانتخابات النصفية... اعتقدوا أن الجمهوريين كانوا يصطفون خلف شخص لا تستطيع أمريكا أن تقف خلفه"، مؤكدًا أن البيانات لم تدعم هذا الافتراض أبدًا، وهذا الافتراض هو الذي أوصلهم إلى هذه النقطة".

وأنهى هيرندون تعليقه بالقول: "هذا هو السبب وراء عدم وجود خطة بديلة قبل أزمة المناظرة الأولى. وبالتالي، فإن بعض هذا النوع من الغطرسة والاعتقاد بأن دونالد ترامب لم يمثّل التغيير الذي أراده الناس، كانت قصة أخبروا أنفسهم بها وقد عادت لتطاردهم".