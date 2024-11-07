تحدثت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بعد اعترافها رسميًا بالهزيمة في انتخابات 2024 أمام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقالت هاريس في كلمتها: "الآن، أعلم أن الناس يشعرون ويمرون بمجموعة من المشاعر في الوقت الحالي. أتفهم ذلك، ولكن يجب علينا قبول نتائج هذه الانتخابات".

وأضافت: "في وقت سابق من اليوم، تحدثت مع الرئيس المنتخب ترامب وهنأته على فوزه. أخبرته أيضًا أننا سنساعده وفريقه في انتقالهم، وأننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".

كما أكدت أن "المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية هو أنه عندما نخسر الانتخابات، فإننا نقبل النتائج. هذا المبدأ، مثل أي مبدأ آخر، يميز الديمقراطية عن الملكية أو الطغيان. ويجب على أي شخص يسعى إلى ثقة العامة أن يحترمها".

واستطردت قائلة: "في نفس الوقت، في أمتنا، فإننا مدينون بالولاء، ليس لرئيس أو حزب، بل لدستور الولايات المتحدة، والولاء لضميرنا ولإلهنا. إن ولائي لهذه الثلاثة هو السبب الذي يجعلني أقف هنا لأقول: رغم أنني أعترف بهزيمتي في هذه الانتخابات، إلا أنني لا أتنازل عن القتال الذي أشعل هذه الحملة"، على حد تعبيرها.