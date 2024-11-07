شارك الكاتب والصحفي، بوب وودوارد، في مقابلة مع CNN، ما يعتقد أنه أمر يستحق المتابعة في إدارة ترامب الجديدة، وتحديدًا علاقة الرئيس المنتخب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وودوارد في المقابلة: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراقبتها، فيما ستكون عليه إدارة ترامب الجديدة"، مضيفًا: "أريد فقط أن أذكر أحدها، وهي العلاقة بين ترامب وبوتين، الزعيم الروسي".

وتابع بالقول: "تحدثت قبل بضعة أشهر إلى دان كوتس، المدير السابق للاستخبارات الوطنية تحت إدارة ترامب. وقلت: ما الذي يحدث في هذه العلاقة بين ترامب وبوتين؟ فقال دان كوتس: إنها قريبة جدًا، ويبدو أنها قد تكون ابتزازًا".

كما أشار إلى أن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز قال إن بوتين يتلاعب، فهو مدرب مهنيًا على القيام بذلك. لدى بوتين خطة للقيام بهذا الأمر تحديدًا. هذا ما كان يفعله عندما كان ترامب في منصبه سابقًا، وهو يخطط للتلاعب بترامب مرة أخرى".

وأنهى وودوارد تعليقه بالقول: "لذا، هناك الكثير لمراقبته، خاصة في هذه العلاقة".