تفاعل المستثمر ونجم برنامج Shark Tank كيفن أوليري مع إعادة انتخاب دونالد ترامب في عام 2024، وناقش أفكاره حول السياسات الاقتصادية للرئيس السابق.

في سؤال وجهته مقدمة البرامج في شبكة CNN بشأن إذا ما كان أوليري يعتقد حقًا أن ترامب سيفرض تعريفات جمركية شاملة أم أن هذه استراتيجية تفاوضية كان يتبعها ليقول شيئًا ما ليشير إلى الصين؟ أجاب الضيف بأن الكونغرس يدرس الآن مشروع قانون تعريفة متبادلة وهو عادل للغاية، فألمانيا تفرض على أمريكا ضرائب أو تعريفات بنسبة 10% على السيارات، وأمريكا نفعل الشيء نفسه معها.. وأن الأمر سيكون الأمر متبادلاً، باستثناء الصين.. وأضاف: "أنا من أنصار زيادة الضغط على الصين حتى نجعلها تجلس على الطاولة للانضمام إلى هذا القانون لأنها ليست كذلك، فقد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1999."

وتابع بالقول: "الناس تعتقد أنهم يفرضون ضرائب على المبيعات، لكنهم ليسوا كذلك، إنه تكتيك تفاوضي.هذا ما يفعله حسنًا، أود أن أجادلك، إذا كان القائد الأعلى يعرف الآن أن ترامب سيدير ​​المشهد. إذا قال ترامب، انظروا، سأرفعها بما يصل إلى 400% حتى الوصول إلى واشنطن، فسوف يحلّق إلى واشنطن. هذا ما نحتاجه.. نحن بحاجة إلى تكتيكات ترامب التفاوضية، وعدم اليقين الذي يجلبه إلى طاولة المفاوضات. يشعر هؤلاء الخصوم بالتوتر عندما لا يفهمون الاتجاه الذي يسلكه".