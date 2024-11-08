كيف يمكن لإيلون ماسك أن يؤثر على ولاية ترامب الثانية؟

شكر المرشح المنتصر، دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك بحرارة على دعمه، وليس من المستغرب أن يشعر ترامب بالامتنان لأن ماسك بذل قصارى جهده.

إذ أنفق ماسك ما لا يقل عن 118 مليون دولار لصالح ترامب وأعطى مليون دولار يوميًا لأنصاره.

كما دافع ماسك عن ترامب وأغرق منصة X التي يملكها بسيل من المنشورات المؤيدة لترامب والمعلومات المضللة.

شخص يقول إنه صوت لصالح هيلاري كلينتون وجو بايدن، يظهر الآن بجانب ترامب في ليلة الانتخابات، وينشر عبارة: "سيكون المستقبل" بجانب رمز تعبيري للنار.



لكن ماذا يعني فوز ترامب بالنسبة لماسك؟

قال ترامب إن ماسك سيكون صوتًا مؤثرًا في حكومته، المكلفة بتقليص حجم الحكومة بمقدار 2 تريليون دولار سنويًا. لكن ترامب يقول إن ماسك لن يكون وزيرًا في إدارته.

العقبة المحتملة هي أن ما سيحدث هو "تضارب مصالح واضح. إنه يتلقى كميات هائلة من العقود الفيدرالية من الحكومة الفيدرالية"، بحسب ما قاله هانز نيكولز، المراسل في "أكسيوس".

كانت الشركات المملوكة لماسك، سبيس إكس بشكل أساسي، قد حصلت على 3 مليارات دولار من العقود الحكومية العام الماضي، وفقًا لإحصاء أجرته صحيفة نيويورك تايمز.

لكن هل يمكن أن تنمو أرباح ماسك بفضل علاقاته بترامب؟

بالنسبة لإيلون ماسك، هناك بعض الفوائد السياسية الواضحة جدًا إذا تمكن من الدخول مع الإدارة.

ويمكن أن تستفيد منصة ماسك، إكس، أيضًا كمركز رئيسي لحركة "ماغا" على الإنترنت.

كما شهدت تسلا ارتفاع سعر سهمها بنسبة 15٪ تقريبًا بعد فوز ترامب، رغم أنها لم تبرم أي عقود مع الحكومة.

ويتشارك المليارديران وجهات نظر متشابهة حول الهجرة وإلغاء القيود التنظيمية وحرية التعبير وحقوق الأسلحة ونظريات المؤامرة. لكن المحللة الإعلامية في CNN، سارا فيشر، أشارت إلى أنهما يملكان " سجلًا حافلًا من العلاقات الوثيقة للغاية التي تتدهور بسرعة كبيرة. إذا كان أحدهما لسبب ما يفي بالعلاقة أكثر من الآخر أو إذا كان أحدهما يعتقد أنه لا يحصل على الكثير منها من الآخر. عندها أستطيع أن أرى تصارع غرورهما".

وخلال بث مباشر على X، قال إيلون ماسك إن لجنة العمل السياسي الخاصة به ستستمر في العمل بعد هذه الانتخابات، وستؤثر "بشكل كبير على الانتخابات المستقبلية". وباعتباره أغنى رجل في العالم، فمن المؤكد أن ماسك لديه الوسائل لدعم ذلك.