قمت ناتاشا بيرتراند مراسلة الشؤون الأمنية في شبكة CNN في تقريرها باستعراض المناقشات غير الرسمية في البنتاغون حول كيفية استجابة وزارة الدفاع (البنتاغون) إذا أصدر دونالد ترامب أوامر بنشر القوات العاملة الفعلية محليًا وطرد أعداد كبيرة من الموظفين غير السياسيين.

وقد قالت بيرتراند إن ما يشغل بال مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، هو كيف سيستخدم ترامب القوة العسكرية في الداخل. وهل سيفي بوعوده السابقة بنشر قوات أمريكية نشطة في المدن الأمريكية للمشاركة في إنفاذ القانون المحلي والمساعدة في خطته للترحيل الجماعي؟

وقال مسؤول عسكري كبير سابق خدم تحت قيادة ترامب إن ذلك سيكون مهمًا للغاية.

وتابعت المراسلة بالقول: "وأمر آخر يتناوله المسؤولون هنا بالطبع، وهو ما سيحدث إذا أعاد دونالد ترامب العمل بأمر تنفيذي يُعرف باسم الجدول F، والذي من شأنه أن يعيد تصنيف عدد كبير من الموظفين المدنيين والسياسيين في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية بما في ذلك هنا في البنتاغون ويسمح لهم بأن يكونوا أكثر سهولة للفصل من مناصبهم ، هذا هو الشيء الذي يحاول مسؤولو الدفاع هنا معالجته قبل توليه منصبه في محاولة لتقليص قائمة الأشخاص المعرضين لخطر الانتقال إلى هذه الفئة لأنهم بالطبع يحاولون خلق أقل قدر ممكن من الاضطراب للعمليات اليومية هنا."

وأردفت بالقول: "من الواضح أنهم قلقون، ويديرون هذه المحادثات حول ما إذا كانت ستكون هناك استقالات، على سبيل المثال، إذا صدر أمر غير قانوني، والأهم من ذلك، كيف ستبدو سلسلة القيادة إذا أصدر ترامب هذا النوع من الأمر بنشر تلك القوات العاملة الفعلية."