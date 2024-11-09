حظرت أمستردام المظاهرات لمدة ثلاثة أيام بعد تعرض مشجعي كرة قدم إسرائيليين للضرب والإصابة في اشتباكات عنيفة في أمستردام بين عشية وضحاها، والتي أدانتها السلطات الهولندية باعتبارها معادية للسامية.

وقالت الشرطة الهولندية إنها أطلقت تحقيقًا كبيرًا في حوادث متعددة أعقبت مباراة كرة القدم في الدوري الأوروبي بين مكابي تل أبيب الإسرائيلي وفريق أياكس الهولندي.

وقد هتف مهاجمون “من أجل الأطفال” و”فلسطين حرة”، وتقول السفارة الإسرائيلية هذا مجرد واحد من مئات المشجعين الإسرائيليين المستهدفين في أمستردام أثناء تلك الليلة، بعد مباراة كرة قدم بين فريق مكابي الإسرائيلي وفريق أياكس الهولندي، حيث أدان المهاجمون بعنف حرب إسرائيل على غزة.

أدان رئيس الوزراء الهولندي، الهجمات باعتبارها معادية للسامية، وتعهد بملاحقة الجناة. تقول الشرطة إنها بدأت تحقيقًا كبيرًا، ومن غير الواضح كيف بدأ الأمر كله.

تم القبض على أكثر من 60 شخصًا ولا يزال بعضهم قيد الاحتجاز.

وبلغ العنف ذروته بالاشتباكات بين عشية وضحاها بعد تصعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث شوهد مشجعون إسرائيليون هنا وهم يهتفون بشعارات مؤيدة للجيش الإسرائيلي و”تبًا للعرب”. ومزق آخرون العلم الفلسطيني من أحد المباني.

وبينما أصبح الوضع تحت السيطرة الآن، فإن الاهتمام قد يتحول قريبا إلى فرنسا، حيث من المقرر أن تقام مباراة بين فريقي كرة القدم الإسرائيلي والفرنسي الأسبوع المقبل.

وفي تقرير ميليسا بيل من شبكة CNN المزيد.