وقعت اشتباكات عنيفة بين محتجين غاضبين مع رجال الأمن والشرطة وذلك في أعاقب خروج مسيرة تطالب بالمساءلة عن الفيضانات القاتلة بما في ذلك استقالة الزعيم الإقليمي، كارلوس مازون.

وقد دافع مازون عن استجابة إدارته للكارثة، قائلاً: إنه يحترم المسيرة ولكن الآن هو الوقت المناسب للتنظيف وإعادة البناء.

ويقول السكان المحليون إنهم محبطون مما يقولون إنه استجابة بطيئة وغير منسقة من قبل الحكومة.

حتى الآن، نشر حوالي 8500 جندي لإزالة الأنقاض، والحماية ضد السرقات والبحث عن المفقودين، بينما يبحث الغواصون في قاع النهر عن الجثث لاستعادتها.

لكن العديد من القوات لم تصل إلا الأسبوع الماضي، وهو عدد قليل جدًا ومتأخر جدًا لكارثة مميتة.