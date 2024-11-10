مُنحت الشرطة الهولندية صلاحيات خاصة للقيام بعمليات التفتيش والاحتجاز، وتم حظر الاحتجاجات حتى يوم الأحد، في أعقاب أحداث ليلة الخميس المروعة التي وقعت في أمستردام والتي تعرض فيها مشجعو فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم الإسرائيليين للاعتداء بالضرب في الشوارع.

كان التوتر يتصاعد منذ الأربعاء، عندما بدأ مشجعو مكابي تل أبيب في الوصول إلى هنا في العاصمة الهولندية. وكانت هناك مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لإنزال العلم الفلسطيني وهتافات معادية للعرب.

وبحلول ليلة الخميس، تم نشر رجال ونساء الشرطة في شوارع أمستردام، ولكن ليس بالقدر الكافي في النهاية لمنع تلك الهجمات على الإسرائيليين التي أدت إلى إجلائهم بالطائرات الإسرائيلية، الجمعة، وعودتهم إلى تل أبيب، حيث تم تصوير مشجعي مكابي تل أبيب مرة أخرى وهم يهتفون بشعارات معادية للعرب.

وصفت السلطات الهولندية في أمستردام طبيعة العنف التي اتسمت بها الهجمات التي استهدفت مشجعي كرة القدم الإسرائيليين ليلة الخميس بأنها معادية للسامية بطبيعتها، ويحاول التحقيق الآن معرفة كيف وصل الأمر إلى هذا الحد من السوء مع مشاركة إسرائيل بشكل وثيق في جمع الأدلة ومحاولة إجراء الملاحقات القضائية للجناة.

ويُذكر أنه تم تحديث هذا التقرير لإزالة الفيديو الذي حصلت عليه رويترز، والتي تقول الآن أن الفيديو لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.