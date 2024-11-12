قالت مصادر مطلعة على خطط ميلانيا ترامب إنه من غير المتوقع حضور الاجتماع التقليدي في البيت الأبيض مع السيدة الأولى جيل بايدن. وتتحدث كايتلان كولينز من شبكة CNN عما قد يكشفه ذلك عن ولايتها الثانية كسيدة أولى.

لا يُتوقع أن تنضم ميلانيا ترامب إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في البيت الأبيض عندما يجتمعون مع الرئيس بايدن في المكتب البيضاوي، الأربعاء.

ودعت السيدة الأولى، جيل بايدن، ميلانيا ترامب أيضًا، وهي عادة تقليدية عندما يتم انتخاب رئيس جديد، تتم دعوة الرئيس وزوجته إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس المنتهية ولايته. وقد كسر دونالد ترامب وميلانيا ترامب هذا التقليد في انتخابات عام 2020 عندما زعم زورًا أنها سُرقت ولم تكن هناك دعوة موجهة إلى جو بايدن أو إلى الرئيس بايدن في ذلك الوقت.

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