الصين تستعرض "عضلاتها العسكرية" مع تعهد بوتين بـ"نظام عالمي جديد"

يروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ"نظام عالمي جديد" في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تعزيز تعاونها العسكري مع حلفائها الآسيويين، مثل الصين وكوريا الشمالية.

لقد وسعت روسيا والصين بشكل كبير من عمليات التعاون العسكري بينهما في السنوات الأخيرة من خلال التدريبات المنتظمة، مثل التدريبات البحرية الكبرى التي حدثت مؤخرًا، والتي يقول الروس إنها الأكبر منذ أكثر من 30 عامًا.

يأتي كل هذا في ظل تزايد حدة العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تشعر واشنطن بالقلق إزاء المطالبات الإقليمية الصينية والتوسع العسكري في بحر الصين الجنوبي.



مراسل CNN فريد بلايتن يطلعكم على التفاصيل في هذا التقرير.