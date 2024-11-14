علق الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، على اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع، مشيرًا إلى أنه "لا يملك خبرة في إدارة منظمة"، ومؤكدًا أن "البنتاغون يمثل تحديًا إداريًا هائلاً"، على حد تعبيره.

وقال هاس في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور: "لم أقابل هذا الرجل من قبل. ما يقلقني يا كريستيان أنه لا يملك خبرة في إدارة منظمة. لقد خدم، وهو أمر جيد ومشرف للغاية، لكنه لم يعمل في عالم صنع القرار بواشنطن".

وأضاف: "إن البنتاغون يمثل تحديًا إداريًا هائلاً، سواء فيما يتعلق ببناء عملية بين الوكالات أو القوات الأمريكية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. لذا فإنني أشعر بالقلق إزاء ذلك، الافتقار إلى هذه الخلفية".

وأشار هاس إلى أنه يشعر "بالقلق إزاء تسييس الجيش. كما تعلمون، هناك حديث عن إنشاء نوع من المجموعة الخاصة، مجموعة محاربين، للتحقق من الأدميرالات والجنرالات الحاليين. أنا قلق بشأن ذلك. هناك حديث عن إمكانية استخدام الجيش الأمريكي - يشعر الكثير من الناس بالقلق إزاء هذا - بموجب قانون التمرد للتعامل مع الاضطرابات التي قد تنبع على سبيل المثال من محاولة ترحيل العديد من الأفراد"، حسبما أفاد.