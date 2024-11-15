تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة، الخميس، بعد أن قام أعضاء "الماوري" برقصة الـ"هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه إعادة تفسير معاهدة عمرها 184 عامًا بين البريطانيين و "الماوري" الأصليين.

وبينما اجتمع أعضاء البرلمان للتصويت الأولي على مشروع القانون، الخميس، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" وقاموا بأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة ماورية تقليدية اشتهرت بها فرق الرغبي النيوزيلندية.

وتوقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم إليها بعض أعضاء البرلمان، بينما غطت صيحاتهم على أصوات الآخرين في القاعة.