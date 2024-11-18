يقول العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون إنه يعتقد أن الرئيس جو بايدن عكس مساره وسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ هجومية بعيدة المدى من صنع الولايات المتحدة ردًا على دخول جنود من كوريا الشمالية على خط الصراع.

وأيضًا..قد يدفعها لاستخدام السلاح النووي.. كيف ردت روسيا على سماح بايدن لأوكرانيا بضرب عمقها بأسلحة أمريكية؟