ما علاقة كوريا الشمالية والصين بسماح بايدن لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بأسلحة أمريكية؟العالمنشر الاثنين، 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يقول العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون إنه يعتقد أن الرئيس جو بايدن عكس مساره وسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ هجومية بعيدة المدى من صنع الولايات المتحدة ردًا على دخول جنود من كوريا الشمالية على خط الصراع.وأيضًا..قد يدفعها لاستخدام السلاح النووي.. كيف ردت روسيا على سماح بايدن لأوكرانيا بضرب عمقها بأسلحة أمريكية؟قراءة المزيدأمريكاأوكرانياالصينروسياكوريا الشماليةأسلحة نوويةالجيش الأمريكيالجيش الأوكرانيالجيش الروسي