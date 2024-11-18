في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في ريو يوم الاثنين، وصل عدد من زعماء العالم إلى موقع القمة، وساروا وسط حرس أمن قبل صعود ممر شديد الانحدار للقاء رئيس البرازيل، الذي كان ينتظرهم أعلى الممر.

جميع الزعماء باستثناء الرئيس بايدن.

فعندما دخل بايدن إلى الموقع - متحف الفن الحديث في ريو دي جانيرو - في حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، استدار قبل الوصول إلى الحرس والممر، واختفى عن أنظار الكاميرات.

بعد عدة دقائق، خرج إلى أعلى الممر بعد تجنب الصعود عليه، أمام الكاميرات على الأقل.

صافح بايدن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل دخول القمة.

وصعد جميع الزعماء الذين وصلوا قبل بايدن - بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم الممر شديد الانحدار بمفردهم للوصول إلى المكان.