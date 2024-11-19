قبل وبعد.. صور الأقمار الصناعية تُظهر كيف غيّرت الحرب تضاريس أوكرانيا

لقد استمر الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا لأكثر من ألف يوم، وقد غير بشكل حرفي شكل البلاد.



وفي حين استعادت أوكرانيا حوالي نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا في عام 2022، لا تزال روسيا تسيطر على أكثر من 20٪ من أوكرانيا، بما في ذلك العديد من المدن والبلدات التي دمرتها القوة النارية الروسية.



تُظهر الخرائط بعض المدن التي سُويت بالأرض بسبب حرب الاستنزاف الطاحنة التي شنتها روسيا، وتُظهر الصور قبل وبعد مدى الدمار الذي أحدثته حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



كانت مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة على بحر آزوف أحد الأهداف الأولى للقوات الروسية، التي كانت تسعى إلى إنشاء جسر بري بين المناطق المحتلة في دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.



بعد حصار دام ما يقرب من 3 أشهر، سقطت المدينة ومصنع الصلب مترامي الأطراف، آزوفستال، في أيدي الروس.



منذ الاستيلاء عليه، حاولت الحكومة الروسية عرض عملية إعادة إعماره الجزئية.



يعتقد المسؤولون الأوكرانيون أن أكثر من 20 ألف مدني لقوا حتفهم أثناء الحصار.



في مايو من العام الماضي، أعلنت القوات الروسية سيطرتها على مدينة باخموت الشرقية، بعد أكثر من 200 يوم من القتال.



بعد أن اشتهرت بنبيذها الفوار المخزن في مجمع ضخم تحت الأرض وتصدير الملح، أصبحت مدينة باخموت مرادفة لعدد الأرواح المروع التي كان الروس على استعداد لحصدها للحصول على هذه الجائزة الرمزية.



كما حوّل القتال المدن الصغيرة إلى مدن أشباح مهجورة، مثل مارينكا وبوفشانسك.



برّر بوتين الغزو الكامل لأوكرانيا بقوله إنه ينوي حماية السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد. ولكن في الواقع، أدت عمليته العسكرية الخاصة المزعومة إلى محو العديد من هذه المدن تقريبًا من الخريطة.