تقرير لأكسيوس: "مواجهة ساخنة" بين إيلون ماسك ومستشار ترامب.. إليك ما حدث

في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب فريقه لقيادة الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص خلال فترة ولايته، وضع إيلون ماسك "إصبعه على الميزان"، وحث متابعيه على منصة X (تويتر سابقًا) على المساعدة في الدفع علنًا لصالح مرشح لن يقود الأمور "كالمعتاد" في وول ستريت.

كما وردت تقارير تفيد بأن ماسك بدأ في إزعاج مستشاري الرئيس المنتخب ترامب.

فأثناء عشاء في مار إيه لاغو، أفادت تقارير أكسيوس عن "مواجهة ساخنة" بين ماسك ومستشار ترامب ومحاميه، بوريس إبستاين، "وفي نقطة ما خلال ما وصفه المصدر بأنه "انفجار هائل"، اتهم ماسك إبستاين بتسريب تفاصيل انتقال ترامب (للسلطة)، بما في ذلك خيارات الموظفين، إلى وسائل الإعلام. رد إبستاين بإخبار ماسك أنه لا يعرف ما يتحدث عنه".

المزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.