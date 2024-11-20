اتخذت شركة سبيس إكس قرارًا بالسماح لمعزز "ستارشيب" بالهبوط في بحر خليج المكسيك. وقد فعلوا ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة، فإذا لم يكن كل شيء على الهدف تمامًا، فإنهم يضغطون على زر الإلغاء أو يتعين عليهم الضغط على زر يقول نعم، يمكن لهذا المعزز أن يعود ويهبط على منصة الإطلاق.

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