علق العقيد الأمريكي المتقاعد، بيتر منصور، في مقابلة مع شبكة CNN على استخدام روسيا للصاروخ الذي يعرف باسم "مركبة إعادة الدخول المتعددة المستقلة الأهداف"، أو "MIRV" اختصارًا، مشيرًا إلى أنه "سلاح مصمم للحرب النووية"، مضيفًا أن استخدامه "كان جزءًا من التهديد النووي ورسالة من فلاديمير بوتين بأن لدي هذه الأسلحة".

وأشار منصور في المقابلة إلى أن بوتين "يريد ردع الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا بالكامل، قائلاً: "إذا تعرضنا لضربة شديدة من أوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية، فيمكننا الرد ضد الولايات المتحدة. نحن نعتبر ذلك عملية مشتركة". إنه مسار خطير يسلكه، يعتقد أنه سيفوز بهيمنة التصعيد، لأن أوكرانيا تعني له أكثر مما تعنيه للولايات المتحدة".

وأضاف: "سنرى. ليس لدينا أي فكرة عن كيفية تعامل الرئيس ترامب مع هذا الصراع".

ووضح منصور أن الصاروخ "سلاح مصمم للحرب النووية"، مؤكدًا أن "استخدام سلاح مثل هذا في هجوم تقليدي مكلف للغاية، فهناك وسائل أخرى لضرب هذه الأهداف".

كما شدد منصور على أن "هذا كان جزءًا من التهديد النووي ورسالة من فلاديمير بوتين بأن لدي هذه الأسلحة، وأنها تعمل، وعليكم أن تسلكوا طريقكم بحذر فيما يتعلق بما تريدون فعله بنا. لأننا نستطيع الرد بالمثل".