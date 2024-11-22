ناقشت الصحفية المتخصصة في التكنولوجيا والمساهمة في شبكة CNN، كارا سويشر، ما يمكن أن يكون وراء الجدل العلني بين إيلون ماسك وجيف بيزوس بشأن شركة X والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت سويشر إن ماسك وبيزوس "لا يحبان بعضهما. لم يحبا بعضهما أبدًا. كما تعلمون، كان هذا بمثابة معركة كبيرة في مجال التكنولوجيا قبل أن يحدث هذا. كلاهما في الفضاء، ومن هنا بدأ الأمر. كانت هذه المنافسة بين شركة "سبيس إكس" وشركة جيف بيزوس "بلو أوريجين".

وتابعت بالقول: "كان جيف هادئًا نسبيًا في الغالب، وإيلون متحدث لا يتوقف عن الحديث كما هو واضح. إنه لا يستطيع التوقف عن قول شيء ما. أعتقد أن هذا أمر غير معتاد، أن يرد جيف. لكنه فعل ذلك، لأنهما ببساطة لا يحبان بعضهم البعض".

كما أضافت سويشر: "يريد جيف حقًا الحصول على بعض هذه العقود، عقود سبيس إكس، من الواضح أن إيلون ماسك يريد الهيمنة هنا، وهو كذلك"، على حد تعبيرها.