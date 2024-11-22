وضح الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ، في مقابلة مع شبكة CNN سبب اعتقاده إن روسيا استخدمت صاروخ "مركبة إعادة الدخول المتعددة المستقلة الأهداف"، أو "MIRV" اختصارًا، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة من الجانب الأوكراني "تدفع روسيا بعيدًا عن خطوط المواجهة الأمامية... ويدفع روسيا إلى استخدام أنواع مختلفة من الذخائر".

وقال هيرتلينغ إنه "مع تسليم صواريخ "أتاكمز"، واستخدام صواريخ "Storm Shadows" البريطانية كما أشرت إليه للتو، فإن هذا يدفع روسيا بعيدًا عن خطوط المواجهة الأمامية مع أوكرانيا. لذا، فإنهم سيستمرون في البحث عن طرق لإطلاق هذه الأنواع من الصواريخ أو غيرها من أنواع القنابل من مسافات طويلة".

وتابع بالقول: "الجانب الأوكراني والجانب الروسي مرهقان. وما أعنيه بذلك هو أنهم يخسرون جنودًا - روسيا أكثر من أوكرانيا. إنهم يخسرون أنظمة الأسلحة الخاصة بهم، ومن الواضح أن أوكرانيا التي تتلقى الإمدادات من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعتمد بشكل أكبر على الإمدادات القادمة".

كما أضاف: "مع دخول أوكرانيا إلى كورسك أوبلاست، فهم يقاتلون من أجل الأراضي التي يمكن أن يتاجروا بها لاستعادة أراضيهم. هذه حرب تم خوضها على الخطوط الأمامية وعلى مسافات ممتدة عبر التضاريس. الغزو غير القانوني والغزو الإجرامي من قبل روسيا للسلامة الإقليمية لأوكرانيا تسبب في المزيد والمزيد من المشاكل لكلا الجانبين".

وأردف بالقول: "ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا أعلم. ما زلت أعتقد أن أوكرانيا تقاتل بشجاعة. روسيا تعتمد الآن على المزيد من الدعم من حلفائها - من كوريا الشمالية وإيران وحتى الصين. لذا سنرى إلى أين سيصل هذا الأمر، وإلى أي مدى يمكن أن يحدث الضرر. الأمر أشبه بملاكمين كبيرين في الحلبة يتقاتلان لفترة طويلة جدًا. من سيفقد إرادته أولاً؟ أنا شخصيًا أعتقد أن أوكرانيا ستستمر في الصمود إذا حصلت على الدعم والإمدادات اللازمة للقيام بذلك".