في خطوة غير مسبوقة، قصفت روسيا أوكرانيا بصاروخ MIRV فرط صوتي لأول مرة، وقال الكرملين، إن قيام روسيا بإطلاق الصاروخ الباليستي الجديد متوسط ​​المدى، الخميس، على أوكرانيا، جاء ردا على "القرارات المتهورة" للدول الغربية في تزويد كييف بالأسلحة.

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فيديو يرصد السرعة الفائقة لحظة ضرب صاروخ MIRV الروسي بأوكرانيا وكيف أصاب 6 نقاط بزوايا مختلفة