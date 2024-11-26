نحن نشهد موجة أخرى من الهجمات بطائرات دون طيار، ليس فقط ضد العاصمة الأوكرانية كييف، بل في جميع أنحاء البلاد مع انطلاق صفارات الإنذار في مناطق متعددة بجميع أنحاء أوكرانيا.

ويتم استخدام طائرات دون طيار من طراز "شاهد" المصنوعة في إيران مرة أخرى. ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من مشاهدة هجوم آخر بطائرات دون طيار ضد أوكرانيا والعاصمة كييف.

في هذه الحالة، تقول أوكرانيا إنها اعترضت 50 من أصل 73 طائرة دون طيار.

وفي الأسبوع الماضي، استخدمت روسيا لأول مرة صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى برؤوس حربية متعددة، تم إطلاقه أثناء تحليق ذلك الصاروخ، وهو ما يسمى رسميًا MIRVS في لغة البنتاغون.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان صاروخًا تجريبيًا تفوق سرعته سرعة الصوت، مدعيًا كما فعل من قبل أنه من المستحيل على الدفاعات الجوية الأوكرانية اعتراض هذا الصاروخ.

وأظهرت روسيا بوضوح أنها مستعدة للتصعيد، قائلة إن هذا كان ردًا على إذن الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكمز بعيدة المدى أمريكية الصنع لضرب أهداف داخل روسيا - الضوء الأخضر الذي حصلت عليه أوكرانيا فقط خلال الأسابيع القليلة الماضية.