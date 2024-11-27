تعتمد أوكرانيا بشكل متزايد على الطائرات بدون طيار لمحاربة التقدم الروسي على بعد 30 مترًا فقط من دفاعاتها وذلك في ظل نقص القوى البشرية العاملة.

تتقدم روسيا بسرعة كبيرة هنا جنوب بوكروفسك في الشرق بحيث لا تفوت أي فرصة، في حين تعاني أوكرانيا من نقص القوى العاملة.

يقول جندي أوكراني يدير عمليات الطائرات بدون طيار: "الوضع حرج للغاية. نفتقر إلى المشاة للقتال والصمود لبعض الوقت بينما تقوم الطائرات بدون طيار الهجومية بعملها. لهذا السبب نرى العدو غالبًا يخترق المناطق الضعيفة بشكل غير مريح."

وفي مقابلات حصرية، تحدث نيك باتون والش مراسل شبكة CNN مع العديد من الجنود الأوكرانيين الذين قالوا إنهم قلقون بشأن تناقص الموارد.