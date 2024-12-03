أدى إعلان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في خطاب تلفزيوني غير مخطط له، فرض الأحكام العرفية إلى وقوع البلاد في حالة من الفوضى، بحسب مايك فاليريو مراسل CNN المقيم في العاصمة سول، الذي سارع بالوصول للمكتب لينقل ما يجري من حالة الشارع بعد الخطاب المتلفز.

حيث أكد فاليريو إن القول بأن هذا الأمر قد ألقى بالبلاد في حالة من الفوضى ربما يكون أقل من الحقيقة. وأن قادة قوى المعارضة يتجهون إلى البرلمان على بعد بضعة كيلومترات من المكان الذي يتواجد المراسل فيه ويتم البث منه، قائلين إن هذه خطوة غير قانونية ويفعلون ما في وسعهم في الساعات القليلة القادمة لإلغاء هذا الأمر. وأضاف بأن البلاد تجد نفسها في حالة من الأحكام العرفية لأول مرة منذ انتهاء عصر الدكتاتورية العسكرية في عام 1980.